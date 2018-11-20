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Разоблаченный в Швеции агент ГРУ признал сотрудничество с разведкой

Фото: www.globallookpress.com
Охота на шпионов из РФ продолжается

Агент России внедрен в Швецию. С подобным разоблачением накануне вышла шведская Dagens Nyhete. В статье говорилось, что спецслужбы РФ пользуются программой обучения русскоязычных журналистов, проходящей под эгидой МИД Швеции, в целях шпионажа. В качестве примера указывался Алексей Владимиров, ныне главный редактор карельского издания "Черника", а ранее, дескать, спецагент.

Однако сенсации не получилось. Владимиров спокойно подтвердил, что сотрудничал с ГРУ, не считая это секретной информацией.

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"Да, я служил в военной разведке. Да, я служил в Таджикистане. Да, я с душманами работал. Да, я служил в спецназе ГРУ. И что теперь? Это что, клеймо?" – ответил Владимиров на вопрос "Фонтанки".

Не испугало это "разоблачение" и шведских чиновников. В частности, в агентстве Sida отметили, что в дипломатическом ведомстве Швеции в курсе происходящего, но эти события не помешают продолжению программы Scoop Russia. Тем более, что "разоблачители" не смогли привести никаких данных о том, что Владимиров работал против шведов. Они лишь сообщили, что перед поездкой его инструктировали в ФСБ и дали указание собрать информацию о других участниках программы и преподавателях.

Программа журналистских расследований Scoop Russia приглашает русскоязычных репортеров с европейской части бывшего СССР на обучение в медиаинституте в Кальмаре, а затем финансирует проведение участниками программы собственного журналистского расследования на родине.

Владимиров был участником программы в 2017 году. В его активе – несколько резонансных репортажей о незаконной добыче полезных ископаемых в Карелии и нелегальном вывозе в республику мусора из Санкт-Петербурга.

Николай ВИКТОРОВ
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