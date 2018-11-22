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Военный аэродром в Крыму открыли для гражданских

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеВ Крыму "прокачали" военный аэродром Бельбек
Первый самолет совершил успешную посадку в Бильбеке

Строительство новой взлетно-посадочной полосы на аэродроме Бильбек в Севастополе завершено. Теперь полуостров может принимать любые самолеты гражданского и военного назначения, в том числе тяжелые транспортно-грузовые, заявили в Минобороны РФ.

"Сегодня первый всепогодный самолет военно-транспортной авиации Ан-148 произвел посадку на военном аэродроме Бельбек в Крыму", – сообщили РИА "Новости" в четверг, 22 ноября, в департаменте информации и массовых коммуникаций МО.

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В ведомстве отметили, что полосу длиной 3450 метров построили на месяц раньше запланированного. Кроме того, военные строители уложили пять рулежных дорожек и семь мест для стоянок самолетов классов Ил-96 и А319.

Аэродром Бильбек расположен в 400 м от берега Черного моря на северо-западе Севастополя. Прежде он обслуживал только военную авиацию. Но в рамках программы развития Крыма было решено построить вторую взлетно-посадочную полосу, чтобы аэродром мог стать филиалом главной воздушной гавани полуострова в Симферополе и принимать пассажирские рейсы.

Николай ВИКТОРОВ
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