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У любимого лекарства россиян нашли новые целебные свойства

Фото: www.globallookpress.com
Аспирин предотвращает развитие серьезного аутоиммунного заболевания

Этот незаменимый препарат есть в аптечке многих людей, но все его свойства до сих пор не изучены. Недавно специалисты Медицинского колледжа Министерства по делам ветеранов Джесси Брауна в США обнаружили новый целебный эффект аспирина.

Ученые провели эксперимент над мышами и пришли к удивительным результатам. Оказалось, что лекарство помогает в борьбе с рассеянным склерозом. Это заболевание, при котором уничтожается миелиновая оболочка нервов, приводит к тому, что тело больного постепенно начинает отказывать.

Во время исследования, результаты которого опубликовали на сайте Medical Xpress, медики проверяли, как грызуны с аутоиммунным энцефалитом (аналог рассеянного склероза) реагируют на низкие дозы аспирина. Оказалось, что он облегчает ряд симптомов этого заболевания и замедляет его развитие. Лекарство предотвращало разрушение оболочки, а вредные Т-лимфоциты, которые ее и убивают, меньше попадали в спинной мозг.

По мнению ученых, это открытие поможет в дальнейшем применять аспирин при лечении рассеянного склероза.

Однако многие специалисты считают, что аспирин в некоторых случаях может скорее навредить, чем помочь. Например, у пожилых людей из-за него происходят инсульты. Врачи также не советуют пить это лекарство тем, у кого нет сердечно-сосудистых заболеваний. Ведь оно разжижает кровь и приводит к серьезным последствиям.  

Полина ИВАНОВА
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