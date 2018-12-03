Глава Белого дома в очередной раз вляпался в анекдотическую историю

Президент США Дональд Трамп опростоволосился еще в самый первый день саммита G20, который проходил в аргентинской столице Буэнос-Айресе. Все телекомпании показали, как американец, едва пожав руку главе страны-хозяйки мероприятия Маурисио Макри, стремглав сбежал со сцены, нарушив протокол общего фотографирования с коллегой.

На кадрах, облетевших все СМИ, можно увидеть несчастного аргентинского президента, с недоумением одиноко оглядывающегося и не понимающего, куда это так устремился Трамп. "Эй, Дональд, а сфоткаться?" – как будто вопрошал его жест рукой, направленный в сторону спины "хозяина" мира.

И вот ныне журналистам удалось распознать-таки фразу президента США, сказанную им в момент побега. Где-то неблагонадежно был включен микрофон, пишет "Свободная пресса".



Трамп крикнул своему помощнику: "Вытащи меня отсюда!"

Но и без микрофона отмечается, что крик о помощи был слышен всем присутствовавшим.

И это была первая промашка американского лидера в тот день. Чуть погодя он устроил истерику из-за качества синхронного перевода, в результате чего бросил наушник на пол. Этот инцидент также попал на камеры.