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Президент США Дональд Трамп опростоволосился еще в самый первый день саммита G20, который проходил в аргентинской столице Буэнос-Айресе. Все телекомпании показали, как американец, едва пожав руку главе страны-хозяйки мероприятия Маурисио Макри, стремглав сбежал со сцены, нарушив протокол общего фотографирования с коллегой.
На кадрах, облетевших все СМИ, можно увидеть несчастного аргентинского президента, с недоумением одиноко оглядывающегося и не понимающего, куда это так устремился Трамп. "Эй, Дональд, а сфоткаться?" – как будто вопрошал его жест рукой, направленный в сторону спины "хозяина" мира.
И вот ныне журналистам удалось распознать-таки фразу президента США, сказанную им в момент побега. Где-то неблагонадежно был включен микрофон, пишет "Свободная пресса".
Трамп крикнул своему помощнику: "Вытащи меня отсюда!"
Но и без микрофона отмечается, что крик о помощи был слышен всем присутствовавшим.
И это была первая промашка американского лидера в тот день. Чуть погодя он устроил истерику из-за качества синхронного перевода, в результате чего бросил наушник на пол. Этот инцидент также попал на камеры.
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