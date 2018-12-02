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Путин ответил на вопросы Трампа об украинской провокации в Керченском проливе

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Краткий разговор между лидерами России и США на саммите G20 все же состоялся

Президент РФ напомнил об угрозах Незалежной взорвать Крымский мост.

Владимир Путин пообщался с Дональдом Трампом на "Большой двадцатке" и обрисовал ему ситуацию с украинскими военными кораблями в Керченском проливе.

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Российский лидер кратко ответил на вопросы американского коллеги. При этом каждый пока остается при своем.

"У него своя позиция по этим вопросам и проблемам, у меня – своя, мы остались при своем мнении, но, во всяком случае, я его проинформировал о нашем видении этого инцидента", – отметил Путин на итоговой пресс-конференции после саммита G20.

Переговоры с Трампом давно назрели, подчеркнул президент РФ. Особенно актуальным это стало после заявления США о выходе из ДРСМД. Глава государства выразил сожаление, что полноценная встреча не состоялась.

При этом Путин заявил, что не выдвигает условий для грядущего разговора с Трампом. Он состоится, когда США будут к этому готовы, пишет РИА Новости.

Вместе с тем в беседе с журналистами российский лидер напомнил об угрозах Украины взорвать Крымский мост и подчеркнул, что наши пограничники не могли по-другому ответить на провокацию в Керченском проливе.

"Пограничники действовали в соответствии с приказами и уставами, как бы действовали любые пограничные силы любого государства, если бы так нагло была нарушена их государственная граница", – цитирует президента информагентство.

В Незалежной "многократно, публично говорили, что мост собираются взорвать", отметил Путин.
Корабли ВМС Украины незаконно пересекли российскую границы и вошли в наше территориальное море. Они опасно маневрировали, при этом экипажи не реагировали на требования пограничников, продолжая движение к Керченскому проливу. В результате корабли были задержаны, а украинские моряки – арестованы.

Фоторепортаж
Путин приковал все внимание к себе на G20
Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС Ли Сяньлун и Владимир Путин. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин и Максим Орешкин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Маурисио Макри и Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Кристина ЧЕРНИКОВА
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