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Французы добились снижения цен на бензин

Фото: www.globallookpress.com
На повышение топливных налогов наложат мораторий

Власти Республики решили не играть с огнем и запретить повышение налогов на топливо. Об этом сообщили французские СМИ со ссылкой на источники в правительстве.

Соответствующее объявление должен сделать премьер-министр страны Эдуар Филипп. Это, скорее всего, произойдет на встрече главы правительства с депутатами от правящей партии "Вперед, республика", передает Agence France-Presse.

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Ранее о важном заявлении Филиппа, касающемся идущих с середины ноября протестов против повышения налогов и роста цен на топливо, заявил министр культуры республики Франк Ристер. Как к этому отнесется президент Франции Эммануэль Макрон, неизвестно. Ранее он жестко осудил протесты против повышения цен на автомобильное топливо, назвав нападения "желтых жилетов" на полицейских позором и насилием, отмечает URA.RU.

Протесты во Франции продолжаются уже три недели. В минувшие выходные они охватили почти всю страну, в эпицентре оказался Париж. После погромов власти приняли решение закрыть Триумфальную арку, поскольку протестующие повредили статуи у одного из главных символов французской столицы. Кроме того, пострадал музей, который находится внутри арки.

За одну лишь субботу, 1 декабря, правоохранители задержали более 400 человек, ранения получили 133 человека, в том числе 23 сотрудника полиции. В Марселе на юге страны в ходе протестов погибла пожилая женщина. Ей в лицо попала граната со слезоточивым газом, сообщает РИА ФАН.

Андрей ФИЛАТОВ
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