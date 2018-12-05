Маленькие герои потрясли страну

Юных россиян наградят за отвагу

Герои бывают не только на войне, и далеко не всегда это взрослые дяди и тети. Дети тоже способны на большие подвиги. Мужество и отвага юных россиян, которые 6 декабря получат на "II Форуме маленьких героев" награды, учрежденные "Молодой Гвардией" и Патриотической платформой "Единой России", потрясают и восхищают.

Максиму Богдану из Рязанской области всего 9 лет. Но когда в августе 2018 г. в его доме случился пожар, мальчик не растерялся и вывел из огня братьев и сестер, не нашел в дыму только младшую. Семья погорельцев получила социальное жилье, но оно не подходило для проживания детей, поэтому ребятам пришлось несколько месяцев жить в социальном реабилитационном центре Чучковского района для несовершеннолетних. Когда о ситуации узнали молодогвардейцы, для семьи была приобретена вся необходимая мебель и дети смогли вернуться домой. Шестого декабря вся семья маленького героя приедет на Форум.

Героизм при пожаре проявила и пятнадцатилетняя Элина Толмачева из Новосибирска. Когда в доме взорвался баллон с бытовым газом и вспыхнул огонь, выйти в дверь оказалось невозможно. Тогда девушка завернула брата в плотное одеяло и выбросила в окно. Сама она выпрыгнула следом, едва успев до второго взрыва. Именно решительность и сообразительность Элины спасли жизнь ей и ее брату.

Воспитанник омского Центра социальной адаптации несовершеннолетних "Надежда" Александр Ергин спас не только детей, но и взрослого мужчину. Отец с двумя дочерьми 6 и 7 лет в мае 2017 г. едва не утонули в реке Иртыш. Мужчина пытался помочь детям самостоятельно, но девочки в панике хватались за его руки и не давали выплыть. Увидев происходящее, Саша не задумываясь бросился в ледяную воду. Сотрудники центра, находящиеся поблизости, кинули в воду автомобильный трос. Ухватившись за него, Саша вытащил из реки одну из девочек. Но отец семейства уже настолько выбился из сил, что не смог сам поймать трос. Саша вернулся в воду и помог выбраться остальным пострадавшим.

Максим, Саша, Элина и еще более 70 детей и подростков будут награждены 6 декабря в Москве медалью "Юный герой". Награда была учреждена "Молодой Гвардией" специально к Форуму и будет вручена впервые.

На Форуме отметят также юных россиян, достигших успехов в творчестве, науке, спорте. Они будут удостоены общественной награды "Герой нашего времени".