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Новый ледниковый период: глобальное похолодание скует Землю льдом

Кадр из мультфильма "Ледниковый период 2: Глобальное потепление"
Смена климата начнется 25 декабря

На Рождество на Землю обрушатся сильнейшие метели и рекордные снегопады. Кроме того, в Арктике и Антарктике ученые нашли 25 новых зон вечной мерзлоты, что позволяет говорить о наступлении на планете эпохи холодов.

Специалисты считают, что на Земле было не менее пяти ледниковых периодов, последний из которых начался примерно 110 тыс. лет назад и закончился примерно за 10 тыс. лет до нашей эры, напоминает VistaNews.

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Похоже, что вместо глобального потепления нашу планету ждет глобальное похолодание. Такую гипотезу ученые выдвинули, проанализировав данные о погоде и последние исследования NASA. Более того, они считают, что ледниковый период начнется уже 25 декабря: ожидается, что на Рождество выпадет рекордное количество осадков и весь мир заметет снегом.

Подтверждает эту теорию и тот факт, что ледники Восточной Антарктиды перестали таять, и то же самое касается огромных масс льда на Северном полюсе. При этом эксперты предупреждают, что глобальное похолодание принесет человечеству больше бед, чем глобальное потепление.

Валентина МАЙОРОВА
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