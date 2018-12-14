Цены вырастут и на другие товары

Традиция начинать праздник выстрелом пробки в потолок может скоро кануть в Лету. В новом году шампанское серьезно подскочит в цене. По крайней мере, производители настаивают на прибавке почти в 25%.

Сейчас минимальная стоимость бутылки шампанского составляет 164 руб. Эта цифра была утверждена правительством в 2016 году. На исходе 2018-го производители игристого напитка подумали, что слишком дешево обходится их товар россиянам. И написали в Минфин письмо с просьбой поднять минимум с 2019 г. до 202 руб. за 0,75 литра.

В ведомстве решений еще не приняли, но эксперты "Известий" убеждены, что повышение цены произойдет, по крайней мере, до 180 руб. за бутылку.

Впрочем, подорожает в новом году не только выпивка, но и закуска. Хотя бы потому, что из-за нового экологического сбора на упаковку дорожает пластиковая и металлическая тара. Соответственно, газировка и молоко в бутылках, йогурты и консервы станут дороже для покупателей, сообщает "Вечерняя Москва".

Перекроить бюджет придется и курильщикам. В 2019 г. на 10% повышаются акцизы на табачные изделия. Плюс дополнительные 2% НДС, плюс расходы на новую маркировку – в итоге можно ожидать, что цена на пачку сигарет с 1 января вырастет сразу на 15-17%, пишет URA.RU.

Что касается продуктов, то рост цен начался еще осенью и конца ему не предвидится. Так, к декабрю Росстат зафиксировал увеличение стоимости свинины на 7% по сравнению с январем. Замороженные тушки кур подорожали на 19%. Пшено – на 68%, сахар на 26%.

И только производители красной икры рапортуют о колоссальном снижении отпускной стоимости: вдвое. Ценники в магазинах, правда, эти сообщения опровергают.