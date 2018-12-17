Россиян лишат алкоголя на Новый год

Акцизные марки перестали выдавать каждому импортеру

Во время зимних праздников некоторые спиртные напитки, вероятно, исчезнут с прилавков магазина. Иностранные компании предупреждают, что проблема может возникнуть, потому что они перестали получать специальный знак, подтверждающий качество продукта и то, что косвенный налог был оплачен.

Руководитель Союза импортеров алкогольной продукции Валерий Филатов считает, что подобная ситуация сложилась из-за введения новых акцизных марок для перехода на помарочный учет спиртных напитков с 2019 года.

Власти несколько раз переносили сроки, когда обновленные образцы начнут действовать. При этом Центральная акцизная таможня (ЦАТ) не принимает заявки от импортеров на получение новых марок, а старые перестали выдавать в октябре 2018-го.

Представители ЦАТ же уверяют, что никакой проблемы не существует. Марки старого образца до сих пор выдаются. Более того, с 15 декабря иностранные компании могут заказывать их с помощью специального сервиса автоматически.

Эксперты же с ЦАТ не согласны. Председатель совета директоров импортера алкоголя – группы компаний "МБГ-миллениум" Ирина Фомина сообщила газете "Ведомости", что не все старые марки отдают импортерам. К тому же процесс осуществляется очень медленно. По ее словам, не исключено, что марки достанутся не всем компаниям, которые подали заявления.

Гендиректор Комитета производителей алкогольной продукции Александр Романов полагает, что сложившаяся ситуация не должна негативно сказаться на большей части продукции, но перебои с некоторыми видами алкоголя все же произойдут.

Россияне могут лишиться ряда иностранных спиртных напитков еще и из-за нового техрегламента ЕАЭС.