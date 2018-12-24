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Сын владельца "Уралкалия" устроил шумную вечеринку во время траура

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю/ТАСС
Гибель шахтеров не произвела впечатления на золотую молодежь

Никита Мазепин, отец которого Дмитрий Мазепин владеет компанией "Уралкалий", устроил шикарную тусовку в столичном клубе Secret Room, не дожидаясь окончания траура по погибшим горнякам в Соликамске.

По сообщению Telegram-канала Mash, тусовка с девицами, шампанским и гонками по ночной Москве прошла сразу после трагедии. 

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Мазепину-младшему 19 лет, он – автогонщик в чемпионате GP3. Как отмечает источник, стоимость участия Никиты в одном сезоне гонок составляет примерно 38 млн руб., эти деньги частично оплачиваются компанией его отца. Для сравнения, "Уралкалий" выплатит семьям погибших в Соликамске 27 млн рублей. 

Пожар на строящейся шахте "Соликамск-3" в Пермском крае начался утром 22 декабря, в огне погибли 9 человек.

"Шансов спастись не было. Сложно, во-первых, добраться было до них горноспасателям и самим выбраться тоже, потому что материалы там в основном горючие... Очень большое пламя, выбросы, задымление большое, и там же не видно было ничего – все в черной копоти... Ориентироваться как-то в замкнутом пространстве тяжело, и температура высокая, и паника", – рассказал РИА ФАН шахтер и проходчик Венер Загидуллин, уволившийся из "Уралкалия" за месяц до трагедии.

Валентина МАЙОРОВА
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