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Раскрыта неожиданная причина импотенции

Фото: pixabay.com
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К проблемам в сексуальной жизни приводит лень

Ученые из Цзинаньского университета в Гуанчжоу заявили, что мужчины в три раза чаще сталкиваются с эректильной дисфункцией, если пренебрегают чисткой зубов. К такому выводу специалисты пришли, понаблюдав за здоровьем 200 тысяч представителей сильного пола.

В исследовании, опубликованном на сайте The Journal of Sexual Medicine, говорится о том, что эрекция зависит от состояния полости рта из-за микроорганизмов. Если не проводить гигиенические процедуры два раза в день, то бактерии размножаются и повреждают кровеносные сосуды.

Как отмечает телеканал "МИР24", из-за того что эта система замкнута в организме человека, в результате со временем и нарушается кровоснабжение полового члена.

Специалисты подчеркивают, что курильщики и алкоголики, а также люди с высоким давлением и диабетом больше других рискуют заполучить болезни десен, а значит, и импотенцию. О зависимости между диабетом и проблемами в личной жизни сообщали и ученые из университета Эксетера.

Полина ИВАНОВА
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