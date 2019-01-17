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Возрождение "дороги смерти" в России взволновало Норвегию

Фото: www.globallookpress.com
Читатели отразили информационный удар продажных СМИ

Подтасовывать факты и трактовать события в угоду собственной точке зрения – обычная сегодня практика средств массовой информации, цель которых не сообщить новость, а сформировать определенное мнение в обществе. В последнее время этим активно грешат норвежские СМИ. Доходит до того, что сами читатели ставят в укор журналистам их предвзятость.

Вот пример последних дней: известный норвежский таблоид VG опубликовал статью о том, что "Путин хочет снова построить сталинскую железную дорогу смерти". На самом деле речь идет об инициативе российских властей модернизировать железнодорожную магистраль в Сибири. Инвесторами проекта вызываются быть крупные предприниматели. Рады местные жители – для них откроются новые рабочие места, активизируется торговля, жизнь в регионе станет проще.

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Но СМИ Норвегии ухватились за материал ВВС, в котором рассказывается, как Сталин сгонял на строительство железной дороги от Салехарда до Игарки политических заключенных из ГУЛАГа, как люди погибали от непосильного труда, и делают вывод: в России хотят построить новую "дорогу смерти".

Статья переполнила чашу терпения здравомыслящих читателей.

"Если дорога, то смерти, если пропаганда, то Кремля", – возмутились они.

"Надо же, опять выдумывают и ссылаются на ВВС".

"Все, может, так и есть. Но зачем приплетать сюда пассаж с "дорогой смерти"? Сейчас никто не будет гнать людей на строительство силком и не будет вынуждать их находиться в нечеловеческих условиях. Как обычно, СМИ извращают реальность", – приводит "Царьград" комментарий из Сети.

Николай ВИКТОРОВ
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