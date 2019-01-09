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Европе предрекли войну с Россией

Фото: www.globallookpress.com
Европейские политики пророчат столкновения

Глава норвежского военного ведомства Франк Бакке-Йенсен считает, что на континенте может начаться новая война.

"Развитие событий в нашем окружении демонстрирует, что мы должны брать в расчет, что вооруженный конфликт между государствами в Европе больше не является немыслимым", – заявил министр на заседании "Военного общества Норвегии".

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Он отметил, что для стран Скандинавии война может иметь самые серьезные последствия, и напомнил о случившихся на учениях НАТО 2018 г. сбоях в работе систем GPS во время прошедших в 2018 г. учений НАТО, в которых якобы замешаны российские военные.  

Министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни ранее также отметил, что вмешательство Москвы в работу глобальной навигационной системы во время учений Trident Juncture представляется "делом ясным". При этом глава финского дипломатического ведомства не стал утруждать себя доказательствами своего заявления.

Ранее The Daily Express сообщила, что напряженность, возникшая между Россией и Украиной после конфликта в Керченском проливе, может привести к началу третьей мировой войны.

Валентина МАЙОРОВА
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