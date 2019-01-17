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Пострадавшие в Шахтах возвращаются в квартиры

Людям разрешили жить в своих домах

Пострадавшие от взрыва в многоэтажках жители города Шахты Ростовской области возвращаются в насиженные места. Об этом рассказали в мэрии. Исключением стали подъезд, где взорвался газ. И еще один – в соседней пятиэтажке. Такое решение принято в связи с демонтажем этих зданий. 

"В остальные подъезды с 12 часов сегодняшнего дня разрешено вселяться", – рассказали в администрации города РИА "Новости".

Напомним, трагедия в городе Шахты Ростовской области произошла в понедельник, 14 января. В многоэтажке взорвался бытовой газ. Было эвакуировано 140 человек, 43 из них были спасены из обрушившегося подъезда, 7 – из-под завалов. Жертвами трагедии стали пять человек.


Оксана ПОДТУРКИНА
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