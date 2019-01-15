Число жертв трагедии в Шахтах увеличилось вдвое

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По последним данным, частичное обрушение дома в Шахтах унесло четыре жизни. О судьбе одного человека до сих пор ничего не известно, сообщил глава МЧС региона Вячеслав Бутко.
"Обнаружены тела еще двух погибших – мужчины и женщины в квартире 68", – пояснил он, передает РИА "Новости".
Напомним, трагедия в городе Шахты Ростовской области произошла в понедельник, 14 января. В многоэтажке взорвался бытовой газ. Было эвакуировано 140 человек, 43 из них были спасены из обрушившегося подъезда, 7 – из-под завалов.
Завтра, 16 января, городские власти намерены объявить днем траура.
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