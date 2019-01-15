Число жертв трагедии в Шахтах увеличилось вдвое

Спасатели отыскали еще двух погибших

По последним данным, частичное обрушение дома в Шахтах унесло четыре жизни. О судьбе одного человека до сих пор ничего не известно, сообщил глава МЧС региона Вячеслав Бутко.

"Обнаружены тела еще двух погибших – мужчины и женщины в квартире 68", – пояснил он, передает РИА "Новости".

Напомним, трагедия в городе Шахты Ростовской области произошла в понедельник, 14 января. В многоэтажке взорвался бытовой газ. Было эвакуировано 140 человек, 43 из них были спасены из обрушившегося подъезда, 7 – из-под завалов.

Завтра, 16 января, городские власти намерены объявить днем траура.