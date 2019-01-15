Выросло число погибших при взрыве в Шахтах

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Спасатели вытащили тело еще одной погибшей женщины из-под завалов на месте обрушившегося дома в городе Шахты Ростовской области."Всего из дома эвакуировано 140 человек, из которых 43 человека спасены из пострадавшего подъезда, а также 7 человек извлечены из-под завалов. 2 человека погибло, остается неизвестной судьба 3 человек", – отмечается в сообщении, опубликованном на сайте ГУ МЧС по Ростовской области.
В понедельник, 14 января, в городе Шахты в многоквартирном доме произошел взрыв, напоминает РИА ФАН. По словам очевидцев, они чувствовали сильный запах газа, а затем услышали громкий хлопок.
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