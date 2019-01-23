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Захватчик самолета объяснил требование лететь в Афганистан

Фото: Вадим Штейн/ТАСС
Очевидцы злополучного рейса утверждают, что мужчина вел себя адекватно

Мужчина, попытавшийся заставить пилотов самолета рейса SU1515 доставить его в Афганистан, не производил впечатление больного или пьяного. Об этом рассказали бортпроводницы Мария Никулина и Ева Крайчек.

"Он вел себя адекватно, – рассказали они в эфире телеканала "Россия-24". - Речь была связная, запаха алкоголя не было, на какое-то наркотическое опьянение тоже похоже не было, поэтому к его словам мы отнеслись серьезно", - пояснили члены экипажа.

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О том, что он не принимал алкоголь, наркотики или другие психотропные препараты, захватчик заявил и на допросе. Он подтвердил, что требовал развернуть борт и лететь не в Москву, а в Афганистан. Но почему он выбрал именно эту страну, внятно пояснить не смог.

"Если честно, мне туда не надо", – признался злоумышленник.

Впрочем, по первоначальным данным СКР, мужчина все-таки был пьян. Сейчас следователи опрашивают очевидцев, изучают записи с камер видеонаблюдения и проводят обыск в доме авиадебошира, из-за которого остальные пассажиры рейса "Москва-Сургут" потеряли столько времени и нервов.

Мужчина сейчас задержан, следствие намерено просить суд о его заключении под стражу. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 211 УК РФ "угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия", говорится на сайте ведомства.

Тем временем эксперты рассуждают, был бы эффективен в данном случае институт воздушных маршалов, на внедрении которого в РФ настаивают некоторые авиакомпании. Исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев считает, что вряд ли.

"Если говорить об институте так называемых воздушных маршалов, которые существуют в ряде государств, … то имеющаяся практика не подтвердила эффективность такого решения", – отметил эксперт в интервью НСН.

"Вооруженный человек на борту воздушного судна может сам по себе стать источником угрозы, а невооруженный человек на борту едва ли сможет оказать действительно эффективное сопротивление злоумышленникам, если таковым удастся проникнуть на борт и пронести с собой оружие", – полагает Пантелеев.

Во вторник, 22 января, через 15 минут после взлета самолета рейса Сургут – Москва один из пассажиров заявил, что он вооружен, и потребовал изменить авиамаршрут. Командир экипажа принял решение совершить посадку в Ханты-Мансийске, где злоумышленник был задержан. Им оказался 41-летний житель Сургута. Никто не пострадал.

Николай ВИКТОРОВ
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