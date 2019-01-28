Россиян вербуют в иностранную разведку

Имущество за границей или хорошая должность – признак опасности

Проживающие за рубежом граждане России должны проявлять бдительность. Особенно это касается тех, кто пустил корни за пределами родины, обзавелся домом, активами, престижной работой. Именно на них, по словам замглавы МВД Игоря Зубова, объявлена охота.

"Совершенно очевидно, и мы это уже ощущаем, что с ними ведется целенаправленная работа с целью сбора компрометирующей информации на руководство России и на страну в целом", – приводит РИА "Новости" заявление Зубова.

Представитель силового ведомства отметил, что попытки вербовки россиян отмечались и раньше, но сейчас давление на граждан РФ заметно усилилось. Иностранных агентов интересуют уже не обладатели госсекретов, а простые люди: они незаметно для себя могут выдать информацию, которой воспользуются негативно настроенные к России силы.

В связи с этим Зубов, выступая на итоговой коллегии МВД по Татарстану, указал на необходимость укрепления стабильности в стране. Именно это он назвал первоочередной задачей сотрудников органов внутренних дел.