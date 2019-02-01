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Додон задержался в Москве

Игорь Додон. Фото: www.globallookpress.com
Молдавский лидер устроил временный кабинет в России

Президент Республики Молдова Игорь Додон задерживается в России на неопределенное время. Об этом он сам сообщил РИА "Новости" в пятницу, 1 февраля.

"Я нахожусь в Москве, не смог вылететь. Работаем здесь: посольство, мигранты, экономические агенты, вопросы экспорта", – рассказал молдавский лидер о ситуации.

Додон прилетел в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным 30 января. Стороны обсуждали транзитные поставки молдавских товаров на территорию РФ через Украину. Планировалось, что Додон вылетит из Москвы в пятницу утром и уже в 13:00 мск проведет пресс-конференцию в аэропорту Кишинева.

Однако в планы вмешалась погода. Из-за сильного тумана аэропорт Кишинева не работает. Местная гидрометеорологическая служба объявила "желтый" уровень опасности. Когда видимость улучшится, специалисты не прогнозируют.

Вера СВЕТЛОВА
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