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Страна на карантине: россиянам угрожает несколько видов опасного заболевания

Фото: www.globallookpress.com
Граждан просят соблюдать меры предосторожности

Все больше и больше россиян заболевают гриппом – эпидемия вспыхнула уже в 23 регионах страны.

На прошлой неделе число подхвативших грипп в Карелии достигло почти 10 тысяч человек, сообщает Роспотребнадзор. При этом уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом среди населения выше эпидемического порога на 84,5%, причем произошло это во всех возрастных группах, отмечает FlashNord. У больных нашли вирусы гонконгского А(H3N2) и свиного A(H1N1)09 гриппа.

Эпидемия стала причиной закрытия школ и детских  садов в Саратове и расположенных по соседству Балакове и Балашове, сообщает "ФедералПресс".

Остались дома и курганские школьники – в городе еще на одну неделю продлен карантин по ОРВИ и гриппу, напоминает URA.RU.

Между тем в Роспотребнадзоре подчеркивают, что заболевшим нужно как можно быстрее обратиться к врачу и оставаться дома – как правило, вирусы распространяются в течение семи дней после начала болезни и за день до появления симптомов. Нужно каждый день проводить влажную уборку, почаще проветривать помещения и не забывать мыть руки с мылом.

Валентина МАЙОРОВА
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