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Команда задержанного Пола Уилана устраивает цирк вокруг сложившейся ситуации, делая вид, что ничего страшного не произошло. Мол, шпионил американский подданный без задней мысли. Да и разве за это наказывают?!
Адвокат разведчика Владимир Жеребенков решил обжаловать арест своего подзащитного, обратившись в президиум Мосгорсуда. Он считает, что служители Фемиды просто-напросто до конца не разобрались во всех обстоятельствах произошедшего, что не позволило им со всех сторон оценить дело в правовом контексте.
"Прошу отменить постановление Лефортовского суда Москвы о его заключении под стражу и определение апелляционной инстанции Мосгорсуда",
– заявил защитник РИА "Новости", добавив, что обвиняют Уилана за деяния, которые по объективным причинам не являются преступлением, поэтому ему не обязательно сидеть за решеткой.
"Он спокойно мог бы снять квартиру и находиться под домашним арестом или залогом",
– пояснил адвокат, предложив за своего подзащитного залог в 5 млн руб., уточняет ТАСС.
Арестованный имеет не только американский паспорт, он также является гражданином Канады, Великобритании и Ирландии, напоминает RT. Шпион был задержан с поличным в конце прошлого года в Москве, получив до этого доступ к закрытой информации. Известно, что в прошлом диверсанта выгнали из армии за недостойное поведение.
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