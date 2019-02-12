Защита утверждает, что он ничего противозаконного не совершил

Команда задержанного Пола Уилана устраивает цирк вокруг сложившейся ситуации, делая вид, что ничего страшного не произошло. Мол, шпионил американский подданный без задней мысли. Да и разве за это наказывают?!

Адвокат разведчика Владимир Жеребенков решил обжаловать арест своего подзащитного, обратившись в президиум Мосгорсуда. Он считает, что служители Фемиды просто-напросто до конца не разобрались во всех обстоятельствах произошедшего, что не позволило им со всех сторон оценить дело в правовом контексте.

"Прошу отменить постановление Лефортовского суда Москвы о его заключении под стражу и определение апелляционной инстанции Мосгорсуда",

– заявил защитник РИА "Новости", добавив, что обвиняют Уилана за деяния, которые по объективным причинам не являются преступлением, поэтому ему не обязательно сидеть за решеткой.

"Он спокойно мог бы снять квартиру и находиться под домашним арестом или залогом",

– пояснил адвокат, предложив за своего подзащитного залог в 5 млн руб., уточняет ТАСС.

Арестованный имеет не только американский паспорт, он также является гражданином Канады, Великобритании и Ирландии, напоминает RT. Шпион был задержан с поличным в конце прошлого года в Москве, получив до этого доступ к закрытой информации. Известно, что в прошлом диверсанта выгнали из армии за недостойное поведение.