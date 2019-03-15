Вопрос подставной смерти Вороненкова прояснили

Ранее убитого в Киеве депутата засекли в Москве

Накануне, 15 марта, в СМИ появилась новость о том, что Денис Вороненков жив. Убитого в Киеве чиновника якобы видели в Москве, по месту старой прописки. О том, насколько эти данные правдивы рассказала ясновидящая Саона.

"В живых я этого человека не вижу. Бывают случаи, что убивают подставных людей – в нашем мире много того, что мы и сами не знаем. Ну вот именно Дениса Вороненкова нет в живых", – рассказала она "Утру".

"Если бы даже он бы и был жив, то уж в Москве точно бы не оказался. Он полностью был окружен в последнее время негативом и ушел из этой жизни просто совсем не так как должен был уйти. По судьбе он долгожитель, а вот карма заставила его раньше покинуть мир", – считает Саона.

По ее словам, информация о том, что Вороненков жив будет еще долго появляться в СМИ.

"Однако через год, все внимание переключится на его супругу Марию Максакову. У нее впереди еще и брак потому, все будут следить за ее судьбой. Вороненкова нам уже не увидеть в живых ни в Москве ни в какой-либо точке мира", – заключила она.