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Вопрос подставной смерти Вороненкова прояснили

Денис Вороненков. Фото: Анна Исакова/ТАСС
Ранее убитого в Киеве депутата засекли в Москве

Накануне, 15 марта, в СМИ появилась новость о том, что Денис Вороненков жив. Убитого в Киеве чиновника якобы видели в Москве, по месту старой прописки. О том, насколько эти данные правдивы рассказала ясновидящая Саона

"В живых я этого человека не вижу. Бывают случаи, что убивают подставных людей – в нашем мире много того, что мы и сами не знаем. Ну вот именно Дениса Вороненкова нет в живых", – рассказала она "Утру". 

"Если бы даже он бы и был жив, то уж в Москве точно бы не оказался. Он полностью был окружен в последнее время негативом и ушел из этой жизни просто совсем не так как должен был уйти. По судьбе он долгожитель, а вот карма заставила его раньше покинуть мир", – считает Саона. 

По ее словам, информация о том, что Вороненков жив будет еще долго появляться в СМИ. 

"Однако через год, все внимание переключится на его супругу Марию Максакову. У нее впереди еще и брак потому, все будут следить за ее судьбой. Вороненкова нам уже не увидеть в живых ни в Москве ни в какой-либо точке мира", – заключила она. 

Отдел информации
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