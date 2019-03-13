После убийства Вороненкова Максакова сделала тайный звонок

Певица обращалась к бывшему мужу за помощью

В жизни Марии Максаковой не все так просто. К примеру, в ее отношениях с гражданским экс-супругом – бизнесменом Владимиром Тюриным разобраться очень сложно, ведь артистка то обвиняет его в том, что по его милости стала вдовой, то звонит ему и просит денег.

Получается, что во всеуслышание певица говорит одно, а тайком делает абсолютно другое, пишет РЕН ТВ. И доказательств этого – масса. Чего стоит хотя бы то, что сразу после убийства горячо любимого мужа Дениса Вороненкова звезда сообщила, что разошлась с отцом своих детей из-за скандалов и домашнего насилия.

"Может быть, это не очень красиво рассказывать, у меня были переломаны ребра, вывихнута челюсть, у меня было сотрясение мозга, волосы вырваны в клочья",

– живописала в ярких красках Мария ужасы, которые якобы пережила. Но на этом не остановилась. Одни ее слова противоречили другим.

Сначала Максакова рассказала, что Тюрин не мог заказать Вороненкова, так как сам благословил ее новый брак. При этом она дала понять, что не исключает возможную ревность со стороны бывшего.

Однако не прошло и двух месяцев, как убитая горем вдова назвала бизнесмена и по совместительству криминального авторитета виновником гибели своего любимого. А позже повторила, опираясь на выводы следствия.





Кроме того, артистка добавила, что собирается отнять у Тюрина их дочь и сына, которые после ее бегства в Киев остались с отцом в Москве. Не забыла и страху нагнать, жалуясь на утрозы в с его стороны.

Однако документы, по которым дети все-таки будут с Тюриным, где находятся до сих пор, Максакова подписала сама лично, только вот их существование хранила в строжайшем секрете до последнего и утаила тот факт, что после убийства Вороненкова тайно сама звонила из Киева в Москву Владимиру Тюрину с мольбой о финансовой помощи.

Ранее Мария так же призналась, что слишком долго не знала, чем занимается ее авторитетный муж. Он буквально носил ее на руках, был почти всемогущим, и ей этого хватало. Любопытно, что адвокат Владимира Тюрина заявил: головокружительной карьерой в России – тем, что стала солисткой знаменитого Мариинского театра – Максакова обязана именно экс-супругу, который буквально положил весь мир к ее ногам.

Денис Вороненков и Мария Максакова в 2017 г. сбежали на Украину и осели в Киеве. Именно там и настигла беглого депутата пуля – он был застрелен в самом центре столицы Незалежной в марте два года назад. С той поры оперная певица живет с их маленьким сыном одна.