А судьи кто?: служители Фемиды отобрали у троих детей любящую мать

Апелляция по одному из самых резонансных дел в Москве рассматривалась по давно известному сценарию

История многодетной матери Александры Лисицыной, которая многие месяцы сидит за решеткой, – не сходит с полос и экранов федеральных СМИ. Существует даже отдельный сайт в поддержку измученной "законом" женщины. Подписать петицию на имя руководства страны может каждый, кто не согласен с жесткими мерами судебной системы, накинувшуюся на добропорядочную москвичку, характеристика которой не только не вызывает нареканий, но даже вызывает зависть.



На стороне Лисицыной правозащитники, политические деятели, священнослужители, ветераны Афганистана, известные полярники и, что самое важное, закон. Однако вопреки всякой логике и здравому смыслу служители Фемиды держат беззащитную женщину в клетке, в один голос заявили свидетели данной фантасмагории.

Сегодня, 18 марта, вопрос отмены избранной ранее меры пресечения рассматривался в Московском городском суде. Апелляционная инстанция оставила прежнее постановление Тверского районного суда без изменения: то есть лишить Лисицыну воли до конца апреля. На что, выйдя из здания, руководитель информационного проекта по защите прав заключенных "ГУЛАГ – Инфо" Денис Солдатов заключил, что судебно-следственный аппарат работает по шаблону.

"У меня сегодня создалось ощущение какого-то сюрреализма. Как будто все заранее решено, как будто все было написано неделю назад, а, может, месяц назад. А мы просто пришли, как статисты поучаствовали в этом судебном заседании: вы послушали, мы послушали",

– в сердцах произнес правозащитник, который следит за делом Лисицыной практически с самого начала и не сомневается в том, что оно сфабриковано.

Апелляционная жалоба, где оспаривался предыдущий "вердикт", рассматривалась без личного присутствия обвиняемой. Как потом выяснилось, к счастью (если в конкретной ситуации можно так выразиться) для нее самой. Если бы Александра оказалась в зале заседаний, после очередного морального удара ее бы ждала пятичасовая дорога по пробкам обратно, в СИЗО, на машине для арестантов, а до этого – долгий путь в суд, который обычно предваряет процедура также не из приятных: подъем ни свет ни заря, часы ожидания в спецпомещении.

Впрочем, действуя такими методами, разлучив при этом любящую мать со своими детьми, которых у Лисицыной трое, следствие добивается угодных для него показаний, заявил адвокат Шота Горгадзе, предположив, что оно действует по чьему-то указанию.

"Я не исключаю, что это какой-то заказ. Я не исключаю того, что Александра Лисицына используется в этом деле, для того чтобы выйти на каких-то людей",

– резюмировал Горгадзе, в который раз сообщив, что его подзащитная никого из остальных подозреваемых по делу знать не знает.

Лишая добропорядочную домохозяйку свободы, следствие объясняет свою позицию так: с безупречной репутацией женщина может повлиять на свидетелей и продолжить заниматься преступной деятельностью. Правда, не уточняется, каким образом она может оказать давление на совершенно не знакомых людей, задалась вопросом адвокат из команды Лисицыной Тамара Шустрова.

"Доводы не вполне обоснованы", – парировал на это прокурор.

Среди нелепых отговорок – находящийся в международном розыске один из фигурантов дела. Между тем, как верно подметил Горгадзе, выпустить Александру под залог (ее близкие собрали 30 млн, домашний арест или поручительство – в интересах следствия. Тогда, как вариант, оно может установить просушку звонков обвиняемой и слежку за ней и таким образом выйти на остальных участников. Так поступили бы органы предварительного следствия, если бы были заинтересованы в раскрытии некоего преступного сообщества. Сейчас же наблюдается иная картину – их работу выполняют адвокаты, формируя материалы дела.

Защитники представили в Мосгорсуде техническое заключение Росреестра и публичную кадастровую карту, которая, кстати, есть в свободном доступе. Однако следствие без их помощи не удосужилось на нее взглянуть, что также наглядно демонстрирует его усердный труд. Согласно документам, участки, якобы принадлежащие Лисицыной, и земли Рослесхоза – это абсолютно разные территории, которые разделяет дорога. Да и размер ущерба, если рассматривать земли, из-за которых разгорелся весь сыр-бор, в составе лесного фонда, составляет не 37 млн рублей. То есть, устанавливая столь огромную сумму, некий потерпевший противоречит сам себе. Простые математические действия произвела адвокат Шустрова.

"Один квадратный метр лестного участка стоит 1 рубль 020 копеек. Лисицыной инкриминируется завладение правом на 9 участков общей площадью 13 тысяч 500 квадратных метров. Умножить на один рубль – несложно понять, что это будет 13 тысяч 500 рублей. Но никак не 37 млн, которые ей инкриминируются. А почему 37 млн? Объясню, почему, откуда взялась эта цифра. Очень просто – из показаний потерпевшего",

– рассказала во время процесса Шустрова. А ее коллега Горгадзе раскрыл глаза на цель данной махинации.

"Создает статью серьезную и позволяет закрывать человека в СИЗО – вот для чего это делается", – пояснил он.

Еще одна улика, на которую опирается следствие – одностраничная копия о проведении выемки доверенности, которую обнаружили при обыске. Ее Лисицыной предоставила приятельница-нотариус, что, по факту, не должно вызывать вопросов. Документ сообщает, на каком основании были изъяты доверенности. Но, по версии следствия, данные связи весьма подозрительны, как, наверное, и знакомство с самым известным в стране коммунистом Геннадием Зюгановым, исследователем Арктики и Антарктики Артуром Чилингаровым и другими авторитетными поручителями Александры, оказавшейся за решеткой по не зависимым от нее причинам.

"Вот это устойчивые преступные связи, которыми обладает Лисицына. И для того, чтобы она не имела возможности с ними общаться, ее содержат в СИЗО: с героями России, с ветеранами Афганистана, с людьми, отдавшими всю свою жизнь на защиту родины. Вот с ним она может в сговор вступить в кавычках? Смешно", – в отчаянии резюмировал Гоградзе, обратив внимание на скорость принятия решения.

По его словам, судья вышла с приготовленным заранее текстом, поскольку его невозможно было напечатать за четыре минуты. Ровно столько отсутствовала после выступления обеих сторон служительница Фемиды.

Следствие не покидает надежда, уверен адвокат, что Александра не выдержит моральной пытки и оговорит себя. Но она пока держится и спокойно дожидается справедливости, которая в очередной раз не восторжествовала.

"Мы будем бороться всеми возможными и доступными законными способами, – пообещал Горгадзе, подчеркнув. – Мы будем идти до конца. Не отступим ни за что".

Напомним, Александру Лисицыну, которая занималась благотворительностью, помогала семьям полярников, учила детей в Воскресной школе при храме английскому языку, обвиняют в хищении земельных участков. Следствие гнет свою линию. По его мнению, женщина, посвятившая себя семье и детям, – мошенница, которая вместо того, чтобы растить своих чад, обворовывала Рослесхоз. Ущерб ведомства, которое, к слову, никаких претензий не предъявляет, составил 37 млн рублей. Это кадастровая стоимость угодий в ближнем Подмосковье, которые Александра якобы в сговоре с совершенно не известными ей людьми незаконно вывела из лесного фонда.

Началась эта абсурдная история не в конце прошлого года, когда в дом к Лисицыным нежданно-негаданно пожаловали с обыском, а гораздо раньше. Ей уже пятый год пошел. Тогда многодетная мать обмолвилась о желании приобрести земельный участок. Один из знакомых вызвался помочь. А чтобы освободить от лишней бумажной волокиты, попросил две доверенности: мол, всем займутся компетентные люди. Через год срок действия доверенности истек. Александра и думать забыла о том разговоре, поскольку участок ей никто не предлагал, денег не требовал.

Та пара подписей ей аукнулась спустя четыре года. После обыска мать троих детей задержали и заключили под стражу. Так, с безупречной репутацией женщина, учитель английского в приходском храме попала под ст. 159 ч. 4 УК РФ, которая предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Судебно-следственная система с поразительным упрямством не слышит ни одного довода защиты. Служители Фемиды наотрез отказываются отпускать Лисицыну под домашний арест, несмотря на то что все это время без матери живут маленькие дети: две дочери и сын.