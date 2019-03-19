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Фракция "Единая Россия" не поддержит сезонный перевод часов

Фото: vk.com/duma
Время в стране установлено на постоянной основе

Поправки в закон "Об исчислении времени", предусматривающие ежегодный перевод времени на 1 час вперед в марте и на один час назад в октябре, не рассматривались Координационным советом фракции "Единая России" и не будут ею поддержаны. Об этом заявил во вторник, 19 марта, первый замруководителя фракции ЕР по законопроектной деятельности Андрей Исаев.

Предложение ранее внес в Госдуму депутат Андрей Барышев. При этом он не поставил фракцию в известность о своих намерениях и не направил документ на предварительное обсуждение.

"Как правило, фракция не поддерживает законопроекты, которые внесены депутатами без предварительных консультаций и обсуждений в рамках экспертного и Координационного совета", – напомнил Исаев.

Андрей Исаев. Фото: er.ru

В целом Исаев согласился, что тема перевода часов не раз обсуждалась в обществе и всегда у разных решений находились как сторонники, так и противники.

"Тем не менее решение, устраивающее большинство людей, было принято. Вряд ли государство должно постоянно менять позицию в этом чувствительном для людей вопросе", – высказался Исаев.

В СССР было принято решение о сезонном переводе стрелок дважды в год в 1981 году. В 2011 г. страна попробовала жить только по "летнему времени". Но это оказалось неудобно, и в 2014 г. Россия перешла на постоянное "зимнее время".

Николай ВИКТОРОВ
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