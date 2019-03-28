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Он знал: расшифрованы пророчества Нострадамуса о России

Фото: www.globallookpress.com
В ближайшие 2 года мир будет потрясен

События в России, США и странах Ближнего Востока – вот что на самом деле скрывается в таинственных катренах Нострадамуса, считает экстрасенс Крейг Хэмилтон-Паркер. 

По мнению эксперта-конспиролога, Нострадамус знал, что президента США Дональда Трампа в 2020 г. выберут на второй срок, при этом он переживет покушение.

Российско-американские отношения внезапно улучшатся, а на Ближнем Востоке вспыхнет новый вооруженный конфликт, который, к счастью, не перерастет в полноценную войну, однако может стать ее "предвестником".

Экстрасенс добавил, что в предсказаниях Нострадамуса нет упоминаний о выходе Великобритании из Евросоюза, однако, по мнению Хэмилтон-Паркера, этот сценарий будет "жестким".

Французский алхимик Мишель де Нострдам, более известный как Нострадамус, жил в XVI веке. После себя он оставил весьма туманные стихотворные пророчества – катрены, которые толкователи всех мастей не устают расшифровывать вот уже почти полтысячелетия.

Множество людей уверены, что предсказатель сумел предупредить потомков о Большом лондонском пожаре, Великой французской революции, императоре Наполеоне, атомной бомбардировке Японии и других ключевых событиях мировой истории, напоминает "МК".

В начале этого года в СМИ бурно начали обсуждать так называемые "пророчества Нострадамуса на 2019 год". Якобы именно нынешний год станет особенным для человечества: начнется третья мировая война, на Европу обрушатся наводнения, а Северную Америку потрясут землетрясения.

Кроме того, французский алхимик также предсказал, что в 2019 г. животные начнут общаться с человеком – разговоры об этом вспыхнули с новой силой после того, как американские ученые разработали алгоритм по расшифровке ультразвуковых сигналов грызунов.

Валентина МАЙОРОВА
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