Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Смерть владелицы S7 может остаться тайной

Фото: www.globallookpress.com
Пилот не сообщал о проблемах на борту

Причины крушения частного самолета Epic-LT, во время которого погибла одна из самых богатых женщин России Наталья Филева, будут устанавливать немецкие специалисты совместно с экспертами Международного авиационного комитета (МАК). Об этом сообщил первый зампред МАК Сергей Зайко. По его словам, дело осложняется тем, что на самолете могло не быть "черных ящиков".

"Данный вид самолета может быть не оборудован бортовыми самописцами. Для самолетов авиации общего назначения такого обязательного требования нет. У нас пока нет информации от властей Германии, что самописцы найдены", – сказал Зайко ТАСС.

По предварительной версии, пилот не справился с управлением во время посадки. Заходя на посадку в аэропорту Эгельсбах, он по какой-то причине предпочел руководствоваться визуальными данными, а не показателями системы радиолокационного управления, передает НСН. Хотя сигналов о проблемах с оборудованием с борта не поступало.

Наталья Филева. Фото: Вячеслав Прокофьев/фотохост-агентство ТАСС

Бизнес-джет Epic, принадлежащий российской авиакомпании "Глобус", входящей в группу S7, разбился при подлете к Франкфурту-на-Майне днем в воскресенье 31 марта. От удара о землю самолет полностью сгорел. На борту было три человека: пилот, 55-летняя Наталья Филева и ее отец.

Наталья Филева занимала 4-е место среди богатейших женщин России по версии Forbes. В 2017 г. ее состояние достигло $600 миллионов. Вместе с мужем Владиславом Филевым являлась совладелицей компании S7 – второй авиакомпании в РФ по объему пассажирских перевозок, возглавляла Совет директоров группы.

У Натальи было трое своих детей и один приемный, сообщает "Царьград".

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...

Судьба Порошенко определена

Политик уже понимает, что не станет новым президентом Украины

Порошенко сделал заявление о России во время выборов

Политик рассказал о возвращении граждан домой - в Европу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей