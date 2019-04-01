Пилот не сообщал о проблемах на борту

Причины крушения частного самолета Epic-LT, во время которого погибла одна из самых богатых женщин России Наталья Филева, будут устанавливать немецкие специалисты совместно с экспертами Международного авиационного комитета (МАК). Об этом сообщил первый зампред МАК Сергей Зайко. По его словам, дело осложняется тем, что на самолете могло не быть "черных ящиков".

"Данный вид самолета может быть не оборудован бортовыми самописцами. Для самолетов авиации общего назначения такого обязательного требования нет. У нас пока нет информации от властей Германии, что самописцы найдены", – сказал Зайко ТАСС.

По предварительной версии, пилот не справился с управлением во время посадки. Заходя на посадку в аэропорту Эгельсбах, он по какой-то причине предпочел руководствоваться визуальными данными, а не показателями системы радиолокационного управления, передает НСН. Хотя сигналов о проблемах с оборудованием с борта не поступало.

Бизнес-джет Epic, принадлежащий российской авиакомпании "Глобус", входящей в группу S7, разбился при подлете к Франкфурту-на-Майне днем в воскресенье 31 марта. От удара о землю самолет полностью сгорел. На борту было три человека: пилот, 55-летняя Наталья Филева и ее отец.

Наталья Филева занимала 4-е место среди богатейших женщин России по версии Forbes. В 2017 г. ее состояние достигло $600 миллионов. Вместе с мужем Владиславом Филевым являлась совладелицей компании S7 – второй авиакомпании в РФ по объему пассажирских перевозок, возглавляла Совет директоров группы.

У Натальи было трое своих детей и один приемный, сообщает "Царьград".