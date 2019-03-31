СМИ: совладелица S7 разбилась в Германии

В пресс-службе авиакомпании подтвердили информацию о гибели

Совладелица S7 Наталья Филева разбилась на самолете в Германии. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источник в авиапромышленности.

При этом источник в окружении владельца S7 Владислава Филева подтвердил эту информацию.

"Погибла Наталья Валерьевна вместе с отцом. Они летели в Германию на лечение. Не Филев, а жена", – цитирует его РИА "Новости".



Отмечается, что частный лайнер рухнул недалеко от аэродрома Эгельсбаха в Гессене. На борту находилось трое человек – Наталья Филева, ее отец и пилот.

Газета Blind сообщила, что обломки от самолета разбросало на 20 метров, а процедура опознания тел займет около недели.

Наталья Филева входила в пятерку богатейших женщин России. Ее состояние в 2018 году оценивалось в $600 млн. Муж Натальи Владислав Филев является основателем и владельцем авиакомпании S7.