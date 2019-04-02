Опытный пилот "свалился в штопор"

Совладелец авиакомпании S7 Наталия Филева обычно предпочитала летать на реактивном двухмоторном бизнес-джете Gulfstream G550. Однако для визита в немецкий городок Эгельсбах около Франкфурта-на-Майне, куда она везла отца на медицинскую консультацию, ей пришлось взять шестиместный турбовинтовой одномоторный Epic, поскольку взлетно-посадочная полоса местного аэродрома слишком мала для "Гольфстрима". Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.

За штурвалом был опытный пилот Андрей Дикун – он работал в авиакомпании "Глобус" со дня ее основания в 2008 г. и занимал должность старшего пилота-инструктора. За 8 минут до крушения Дикун связался с диспетчером в Эгельсбахе, получил разрешение на посадку и перешел на ручное визуальное управление. Специалисты поясняют, что это решение было логичным – местный аэропорт не оснащен современными системами контроля захода на посадку.

Скорее всего пилот по какой-то причине излишне снизил скорость. В итоге самолет вошел в стремительный вертикальный штопор и уже не подчинялся управлению. Об этом свидетельствует компактное размещение обломков на земле и тот факт, что пилот не успел подать сигнал бедствия.

Сейчас все обстоятельства крушения изучают специалисты из управления по расследованию авиапроисшествий ФРГ и Межгосударственного авиационного комитета. Отмечается, что речевого самописца на борту не было – он не предусмотрен конструкцией, а параметрический могли снять, так как он не обязателен для малой авиации.

Катастрофа, унесшая жизни одной из богатейших женщин России Натальи Филевой, ее отца и пилота, произошла днем 31 марта.