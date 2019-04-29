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Грузия частично закрыла границу для россиян

Фото: www.globallookpress.com
До 10 мая в республику не пускают мотоциклистов

Некоторым гражданам России отказано во въезде в Грузию. Это подтвердили в МВД республики 29 апреля. В ведомстве уточнили, что руководствовались подпунктом З статьи 11 закона Грузии о правовом положении иностранцев и лиц без гражданства. В соответствии с ним, человеку могут отказать в пересечении грузинской границы, "если он не предоставляет или же предоставляет ложную информацию о своей личности и цели своего визита", передает РИА "Новости".

Ранее стало известно, что примерно 30 мотоциклистов из РФ не пустили в Грузию на КПП "Верхний Ларс". По данным радио "Спутник", колонна направлялась в греческий город Салоники, где 1-2 мая состоится слет байкеров из разных стран.

В то же время "Комсомольская правда" со ссылкой на самих мотоциклистов сообщает, что на границе были остановлены 60 байкеров, которые направлялись на мотофестиваль в Батуми, запланированный на 4 – 6 мая.

Фото: www.globallookpress.com

Из этих сообщений не ясно, об одних и тех же людях идет речь, или это разные колонны. При этом отмечается, что граница закрыта с 27 апреля и запрет отменят только после 9 мая.

Это не первый случай, когда в Грузию не пускают байкеров из РФ, напоминает местное агентство. В 2017 г. члены объединения "Ночные волки" не смогли попасть республику на празднование Дня Победы на основании того же закона.

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Николай ВИКТОРОВ
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