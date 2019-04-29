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Пойманного в России американского шпиона оправдали на родине

Пол Уилан. Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Ведяшкин Сергей
Дипломаты США закатили истерику РФ

Представители дипмиссии Соединенных Штатов настоятельно требуют от российского следствия доказательств того, что интернационалиста Пола Уилана, который "прославился" как заокеанский разведчик, схватили при исполнении. В американском посольстве в Москве всерьез заговорили об освобождении своего подданного.

Они отметили, что шпион находится под стражей в Лефортово уже 123 дня. Однако российская сторона до сих пор не поделилась имеющимися уликами.

"Раз нет улик, то нет и оснований содержать Пола Уилана под стражей. Хватит играть в игры!"

заявили дипломаты в Twitter

Напомним, шпион был задержан с поличным в конце декабря в Москве, получив до этого доступ к закрытой информации. Диверсанта ждет строгое наказание – от 10 до 20 лет тюрьмы. Кстати, арестованный имеет не только американский паспорт, он также является гражданином Канады, Великобритании и Ирландии. Известно, что в прошлом его выгнали из армии за недостойное поведение. 

Ксения АНДРЕЕВА
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