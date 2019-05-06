Белоруссия запретила "Бессмертный полк"

Жителям Витебска предложили принять участие в провластном митинге

Зампредседателя витебского горисполкома Виктор Глушин отказал организаторам местной акции "Бессмертного полка" в проведении шествия 9 мая. При этом чиновник не объяснил причины такого шага. Свой ответ на соответствующий запрос он отправил одному из заявителей мероприятия Вадиму Кузьмину.

"В этом году в Витебске проведение шествия не запланировано. И включения в план событий празднования Дня Победы шествия жителей города "Бессмертный полк" не предвидится возможным", – цитирует ответ Глушина портал belsat.eu.

Заявителям "БП" предложили присоединиться к официальному митингу и общенациональной акции "Беларусь помнит".





Кузьмин сообщил, что организаторы "Бессмертного полка" пока размышляют над дальнейшими действиями, "возможно, сами пойдем по тротуарам". По его словам, местные власти негласно пытаются не допустить проведения шествия под любыми предлогами.

"Полк нельзя, но если с нами будете в поддержку (президента Белоруссии Александра) Лукашенко, власти – тогда можно. Но именно влиться в "Беларусь помнит". А то, что россияне воевали, чеченцы, казаки и другие… Главное, чтобы Беларусь помнила", – добавил он.

Необходимо заметить, что в Белоруссии уже в прошлом году была попытка запретить в стране шествие "Бессмертного полка". В самом Минске сначала организаторам акции отказали в ее проведении, однако затем согласовали маршрут. В Витебске также в 2018-ом "БП" состоялся. Правда почему-то запретили проносить вывеску "Бессмертный полк", по активисты шествия смогли ее развернуть во время мероприятия.

Ранее стало известно, что в этом году отказались от "БП" власти казахстанского города Актобе.

В Москве уже обратили внимание на данную тенденцию. Как сегодня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле не вполне понимают причину руководства ряда городов бывших республик СССР запретить проведение традиционного шествия, пишет РИА ФАН.

"Безусловно, мы внимательно следим за этой информацией. Не всегда понятно, на чем конкретно основаны решения по отказу в проведении акций. Не хотелось бы поспешных выводов делать. Но, повторяю, мы очень внимательно за этим следим", – подчеркнул Песков.