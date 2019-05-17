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Белоруссия потребует двойную оплату за ущерб от грязной нефти

Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий Смитюк
Продолжение неприятной истории следует

Дорого обойдется Москве нефтяной скандал, пообещал заместитель премьер-министра Республики Игорь Ляшенко. Речь идет о возмещении ущерба, который понесла белорусская сторона из-за загрязнения трубопровода "Дружбы".

Данной теме, по словам представителя правительства, было посвящено отдельное заседание. Собравшиеся решили, что Россия вдвойне расплатится за "оплошность". Минск ждет от Москвы сразу нескольких компенсаций.

"Компенсации здесь двух видов – прямые потери и косвенные",

цитирует Ляшенко "БЕЛТА".

В пятницу, 17 мая, также стало известно, что белорусы перекрыли трубу в сторону Украины и Польши. Транзит нефти временно остановлен, сообщили в концерне "Белнефтехим".

В первом случае на прокачку повлияло отсутствие свободных резервуаров, куда можно сливать грязное сырье из трубопровода. Ситуация изменится на следующей неделе. Процесс возобновится в ночь на понедельник, 20 мая. 

Напомним, неприятная история началась в двадцатых числах апреля. Из-за примесей в российской нефти на белорусском предприятии вышло из строя оборудование. Позже выяснилось, что сырье испортили специально, дабы скрыть следы хищения. 

Ксения АНДРЕЕВА
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