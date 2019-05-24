"Разоблачителя олигархов" Навального заподозрили в жизни не по средствам

Блогер круто отдохнул за границей

Глава так называемого "Фонда борьбы с коррупцией" Алексей Навальный, который часто пишет о дачах и автомобилях политиков, сам оказался героем журналистского расследования. Выводы вряд ли обрадуют сторонников скандального блогера: скромный в России, за границей он живет на широкую ногу.

В распоряжение журналистов ФАН-ТВ попал интересный договор. В нем указано, что Навальный арендовал одну из самых шикарных вилл в итальянском городе Сорренто. Несколько дней проживания в апартаментах с прислугой, бассейном и прекрасным видом на побережье обошлись в 30 тысяч евро.

Более того, местные жители рассказали корреспондентам ФАН-ТВ, что "богатый русский" ни в чем себе не отказывал. Работники дорогих ресторанов, бутиков, СПА-салонов узнали своего клиента на показанной им фотографии Навального.

Откуда же деньги у бескорыстного борца с коррупцией? По официальной версии, ФБК и его глава существуют за счет добровольных пожертвований.

"Баснословные переводы в биткоинах регулярно поступают на кошелек блогера перед каждым громким расследованием, что нетрудно отследить благодаря транзакциям", – пишет РИА ФАН.

И та же история транзакций показывает, что перед каждой поездкой за рубеж Навальный снимает со счета кругленькую сумму. Так, на 2 недели в Таиланде ему потребовалось более 4 миллионов рублей.

Такие траты плохо соответствуют имиджу борца с социальным неравенством. Видимо, поэтому отдыхать глава ФБК предпочитает за границей, делают вывод репортеры.