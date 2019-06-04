Найдена лучшая диета для женщин

Британские эксперты поделились советами для поддержания здоровья

Чтобы сохранить молодость, спасти себя от сердечно-сосудистых заболеваний и деменции, а также легче пройти через менопаузу, женщины после 40 лет должны пересмотреть свой рацион питания.

Диетологи из Великобритании поделились своими секретами на страницах таблоида Daily Mail, заявив, что пора пересмотреть устаревшие нормы.

Эксперты рекомендуют забыть об обезжиренных продуктах, так как в них добавляют слишком много искусственных стабилизаторов, подсластителей и эмульгаторов. На завтрак надо съедать не только белки и углеводы, но и овощи, посоветовали они.

Также очень полезно разнообразное питание: по словам специалистов, за неделю нужно попробовать не менее 30 видов разных растений. И не стоит пугаться этой цифры: в это число наименований входят не только овощи и фрукты, но и вообще любые растения – семена, специи, и т.п.

Кроме того, диетологи советуют не забывать о ферментированной пище. Кефир, квашеная капуста или кимчи станут прекрасной здоровой добавкой к рациону. А вот подсолнечное масло вошло в черный список – диетологи не рекомендовали готовить на нем, так как при его нагревании выделяются канцерогенные вещества.

Жир нельзя исключать из своего рациона, предупредили специалисты. Жирная рыба, орехи, оливковое масло, авокадо не только зарядят энергией, но и принесут пользу сердцу, сосудам и мозгу. Омега-3 жирные кислоты уменьшают уровень микровоспалений в организме, что, в свою очередь, предохраняет от рака, сердечно-сосудистых заболеваний и деменции.

Вместе с этим важно высыпаться, время от времени устраивать разгрузочные дни и заниматься физическими упражнениями. Все это поможет остаться в хорошей форме на долгие годы.