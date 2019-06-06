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ФБР рассекретило досье на снежного человека

Фото: www.globallookpress.com
Реальность оказалась довольно прозаической

Американское Федеральное бюро расследований обнародовало документы о поисках так называемого йети – снежного человека.

По сообщению CNBC, в 1976 году исследователь Питер Берн, много лет занимавшийся поисками йети, направил на анализ в лабораторию ФБР образцы волос и тканей. В итоге специалисты ведомства пришли к выводу, что волосы принадлежат представителю семейства оленевых.

Примечательно, что Берн в интервью телеканалу заявил, что не помнит, чтобы он давал какие-либо данные на анализ в федеральную лабораторию. Исследователю 93 года, поискам снежного человека он посвятил большую часть своей жизни.

Берн несколько раз отправлялся в экспедицию в Гималаи и даже находил в горах следы йети. Однако исследователь признал, что обнаруженные им отпечатки могли принадлежать индийским садху – святым, которые живут в горах, отрешившись от мирских невзгод.

Берн признался, что все еще надеется найти снежного человека и даже в столь почтенном возрасте продолжает его поиски. Он добавил, что в штате Орегон в горах до сих пор стоят камеры-ловушки, поставленные им в надежде на то, что когда-нибудь им удастся запечатлеть йети.

Валентина МАЙОРОВА
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