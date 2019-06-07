Фонду "Линия жизни" исполнилось 15 лет

За это время благотворительная организация сделала многое

Фонд спасения тяжелобольных детей "Линия жизни" отметил свой 15-й день рождения. Он был учрежден в 2004 г. как программа спасения тяжелобольных детей. Позже, в 2008 г., был зарегистрирован одноименный благотворительный фонд, собравший за время своей работы почти 3 млрд рублей. За годы существования "Линия жизни" оказала помощь более 10,5 тысячам детей.

"Линия жизни" поддерживает развитие высоких технологий в медицине: не только оказывает адресную помощь, но и финансирует закупку новейшего оборудования для российских больниц, научные исследования. Миссия фонда – дарить счастье жить тяжелобольным детям и радость их родителям.

"В своей работе мы ищем такие направления и форматы благотворительных проектов, которые смогли бы привлечь внимание представителей компаний, СМИ и широкой общественности. Когда человек может чем-то поделиться, кому-то помочь, он испытывает настоящее счастье. Я думаю, что очень важно воодушевлять людей, давать им поводы для радости, наполнять их позитивной жизненной энергией. Мы стремимся привлекать средства максимально позитивно и уверены, что добрые дела должны совершаться с улыбкой на лице и хорошим настроением", – рассказала президент фонда "Линия жизни" Фаина Захарова.

Особое внимание команда фонда уделяет теме здорового образа жизни. Фонд проводит большое количество широкомасштабных спортивных событий: благотворительный забег, скандинавский променад, лыжные старты и катание на коньках. "Линия жизни" стал первым фондом, который организовал массовый благотворительный забег в России на высоком качественном уровне.

Сотрудники организации благодарны всем, кто многие годы поддерживает работу фонда и оказывает помощь нашим маленьким подопечным, тем, кто не остается равнодушным и приходит на многочисленные благотворительные мероприятия.