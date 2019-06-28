Аэропорт в Саратове откроют в августе

Воздушную гавань проинспектировал председатель Госдумы

Открытие аэропорта "Гагарин" в Саратове состоится 20 августа. Об этом сообщает "Дума ТВ" со ссылкой на страницу Volodin.Saratov в Instagram.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в пятницу, 28 июня, в ходе рабочей поездки в Саратовскую область – регион, от которого был избран в нижнюю палату парламента, – лично проверил, как идет строительство аэропорта и подводящей к нему автомобильной дороги.

На совещании председателя ГД с местными властями и представителями воздушной гавани было решено, что 18 августа – в День воздушного флота страны – будет совершен первый технический рейс, а уже на 20 августа назначено торжественное открытие аэропорта "Гагарин".

Аэропорт в Саратовской области рассчитан на обслуживание 1 млн пассажиров в год с внутренних и международных рейсов.