Володин раскритиковал реконструкцию учебных заведений в Саратовской области

Спикер Госдумы начал рабочую поездку в регион с осмотра подшефных объектов

От председателя нижней палаты парламента РФ Вячеслава Володина не скроется даже мелочь. В этом на собственном опыте убедились в Саратовской области, куда спикер прибыл в среду, 26 декабря, с рабочей поездкой. Данный регион входит в избирательный округ депутата, поэтому он довольно часто там бывает и даже лично курирует несколько проектов. С осмотра одного из них – Музыкально-эстетического лицея имени Шнитке в городе Энгельсе – спикер и начал визит.

Два года назад коллектив учебного заведения обратился к Володину с просьбой помочь модернизировать помещение. Надо сказать, лицей делил здание 1939 года постройки с местным управлением Пенсионного фонда и Комитетом социальной защиты, что доставляло неудобство всем. По инициативе Володина помещение было полностью передано образовательному учреждению. Его отремонтировали, надстроили четвертый этаж, возвели пристройку.

В результате вместо 150 детей лицей получил возможность обучать одновременно до 450. Помимо обычных кабинетов, появились два концертных зала и два спортивных. Было закуплено новое оборудование, музыкальные инструменты. Все это с гордостью продемонстрировали педагоги спикеру ГД.

Володин прошел по всем этажам реконструированного здания, многим остался доволен. Но были и строгие замечания. В частности, он обратил внимание, что все двери в помещении, даже в туалетах – сейфового типа.

"Вот я хочу поинтересоваться: зачем вы поставили сейфовые двери? Здесь на двери потратили 18 миллионов рублей. Вот на что можно было бы потратить эти деньги? Конечно, на инструменты. На 18 миллионов можно было даже дополнительные площади построить!" – цитирует "Саратов 24" Володина. Он отметил, что это не только получилось слишком дорого, но и в плане безопасности плохо: захлопнется такая дверь, ребенок не сможет ее отрыть, получит стресс. "Нужно голову включать!" – обратился спикер к присутствующим, предложив "поработать над ошибками".

Впрочем, вскоре выяснилось, что лицей в Энгельсе можно ставить в пример. Когда спикер прибыл в поселок Елшанка, где курирует возведение пристройки к гимназии №89, его неприятно поразило качество выполненных работ. А увидев мебель в столовой, спикер и вовсе заявил, что такой объект принимать нельзя.

"Сыпаться же отсюда все будет, – указал Володин на узкие столешницы. – Вариант, абсолютно непригодный для использования. Потому что это дети". Он удивился, что местная Общественная палата не обратила внимания на строящийся объект, который в итоге стал "памятником бесхозяйственности и расточительства".

"Съездите в МЭЛ (Музыкально-эстетический лицей в Энгельсе). Там есть вопросы, но это небо и земля. Там одна история – с дверьми, но здесь другая. Здесь вопрос не в деньгах, а в качестве и исполнении", – подчеркнул Володин. В итоге он отказался подниматься выше первого этажа, предложив сопровождавшим его губернатору Саратовской области Валерию Радаеву и главе Саратова Михаилу Исаеву вернуться в Елшанку в другой раз, "когда будет исправлено хотя бы то, что можно исправить", пишет ИА "Взгляд-инфо".

В новой школе саратовского микрорайона Солнечный-2, куда Володин также приехал в среду, к замечаниям по поводу мебели в столовой были готовы – столы там тоже оказались очень узкими. Кроме того, дверь в помещение установлена так, что может мешать потоку учеников. Но в целом школа готова к приему учащихся. Поэтому Володин удивился, почему открытие намечено только на сентябрь 2019 года.

"Девять месяцев школа будет стоять? Зачем? Можно уже младшеклассников запускать. Сейчас люди возят детей в центр города, а здесь – через двор пройти", – указал Володин. Он предложил позвать на совет родителей микрорайона – если желающие найдутся и классы сформируются, то обучение в начальной школе можно открывать.

В планах спикера ГД – встретиться также с общественными советами и жителями Саратовской области, обсудить разные проекты. Ведь, помимо образовательных учреждений, в регионе под личным контролем Володина идет строительство дома в Елшанке для переселенцев из аварийных бараков, нового международного аэропорта Саратова, спортивных центров. Кроме того, он из собственных средств финансирует саратовский детский театр-студию "Театралика".