Жители ФРГ рассказали о России

Европа не должна налаживать отношения с Россией. К этому мнению склоняется большая часть читателей немецкой Sueddeutsche Zeitung, принявших участие в организованной газетой дискуссии.

Многие недовольным тем, что спустя 5 лет после введения санкций многие немецкие политики заявляют, что ограничения вредны для самой Германии, поэтому их нужно отменить:

"Международное право и права человека иногда важнее экономических интересов", – возмущается Йоханнес Ритберг из Энгельсбранда.

По его мнению, власти ФРГ не должны общаться с президентом РФ Владимиром Путиным – "самодержцем, который ведет агрессивную внешнюю политику, хочет разделить Европейский союз и посадить журналистов, которые его критикуют", описал свой взгляд на ситуацию читатель.

Ильзе Оннаш также считает, что не стоит Европе сближаться с Россией, потому что Москва не разделяет традиционные европейские ценности – "преследует гомосексуалистов, евреев и оппозиционеров".

Герхард Мюллер-Дебус обвиняет Россию в авиакатастрофе МН17 в Донбассе и указывает, что раз Россия не признает себя виновной и не хочет извиниться перед родственниками погибших, ни о чем с ней говорить нельзя.

И лишь Вольфганг Нис напоминает, что это блок НАТО нарушил обещание о нерасширении на восток, что Крым был российским со времен Екатерины Второй, что Киев устраивает провокации по указке Вашингтона. "Любой ответственный политик во мире должен был бы действовать точно так, как Путин", – заявил читатель SZ.