Обвиняемый пытается избежать суда

Задержанный россиянин Роман Ружечко, который проходит по делу о загрязнении нефтепровода "Дружба", обратился к властям Литвы с просьбой предоставить ему политическое убежище.

Как передает "Интерфакс", Интерпол задержал Ружеко в Вильнюсе 17 июля, а суд на следующий день арестовал его на три месяца.

"Он попросил политическое убежище",

сообщила представитель Вильнюсского городского участкового суда по связям с общественностью Риманте Краулише.

Ружечко, которого заочно суд арестовал еще в мае, был генеральным директором ООО "Самаратранснефть-Терминал". Его обвиняют по ч. 4 ст. 215.3 УК России. Эта статья касается самовольного подключения к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, а также доведения их до негодности, что было совершенно "в отношении магистральных трубопроводов группой лиц по предварительному сговору".

В конце апреля Белоруссия заявила о том, что прекращает поставлять топливо на Украину, в Польшу и в Прибалтику на неопределенный срок. В стране заявили о том, что качество нефти из России ухудшилось. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту хищения и загрязнения сырья.

Следствие установило, что в экспортный нефтепровод попало некачественное топливо от частного предприятия в Самарской области. По предварительным данным, члены организованного преступного сообщества украли нефть суммой не менее 1 млн рублей. Для того, чтобы недостачу не раскрыли, они мешали сырье с хлорсодержащим веществом.

В мае стартовала очистка нефти на белорусском участке, к середине июля процесс завершился. Минск требует компенсации от Москвы из-за того, что стране пришлось прекратить транзит.