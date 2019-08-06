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Километры рока: как прошло "Главное приключение года"

Фото: vk.com/nashestvie
"НАШЕСТВИЕ-2019" приготовило для преданных поклонников и гостей фестиваля массу сюрпризов

Отгремело одно из самых грандиозных событий этого лета. Однако отголоски 20-го "НАШЕСТВИЯ" слышны до сих пор – в памяти каждого, кто приехал на рок-фестиваль под открытым небом. В этом году его гостей ожидала масса приятных сюрпризов – и не только музыкальных. Все дни рок-эпидемии, 19, 20 и 21 июля, в Большом Завидове Тверской области, где прописалось "Главное приключение года", работали разнообразные площадки.

Культурный досуг от "НАШЕСТВИЯ"

В программу рок-фестиваля прекрасно вписались несколько десятков развлекательных, образовательных и активных зон. Нововведение этого года – организованный совместно с библиотекой имени Анны Ахматовой "БиблиоШатер". Книгофилы остались довольны. Ведь там можно было не только насладиться любимым чтивом в уютной атмосфере, но и забрать томик-другой с собой. 

Фото: vk.com/nashestvie

В "БиблиоШатре" также можно было посетить VR-экскурсии по музею Анны Ахматовой, лекции по истории французского графического романа и комиксов, узнать все об Аквамене. Нескучные развлечения ожидали ярых поклонников настольных игр и квизов.

Специально для киноманов открылся шатер "Лекторий". Фильмы в необычном зале начали крутить в день неофициального открытия фестиваля, 18 июля. Афиша пришлась по вкусу даже самым искушенным зрителям, как и экспонаты выставки ретро-машин. Для гостей приготовили настоящее автошоу. 

Организаторы музыкального нон-стопа решили совместить приятное не просто с полезным, а с благородным. Для фанатов и новичков "НАШЕСТВИЯ" устроили юбилейную фотовыставку. Первые благодаря снимкам вспомнили все, что произошло за эти двадцать лет. Последние – изучили историю легендарного события.

На вернисаж попали кадры с выступлений и закулисные съемки. На аукцион выставили фото формата А0, на которых уже на самом фестивале появились автографы исполнителей. Вырученные средства направили "Конаковскому специализированному Дому ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики".

Если сильно захотеть, можно в космос полететь. А для начала – пообщаться с самыми настоящими космонавтами. Это "НАШЕСТВИЕ" стало по-настоящему космическим – в прямом смысле слова. Впервые на прямой связи с гостями и участниками фестиваля был экипаж Международной космической станции.

Кстати, над полем Большого Завидово пролетел спутник. Он запечатлел уникальную картину – гигантского размера римскую цифру XX, которую выстроили преданные поклонники грандиозного мероприятия.

Километры рока

Список музыкантов фестиваля – долгая песня. Мощный лайн-ап – его визитная карточка. Свое "НАШЕСТВИЕ" за дни песенного марафона совершили под сотню рок-групп. Так, прозвучали хиты и новинки от ДДТ, лирика от "Сургановой и оркестра", разбитные песни от Гарика Сукачева и манящие от "Би-2" с "Мумий Троллем".

Фото: vk.com/nashestvie

Свое слово в фестивальном нон-стопе вставили "Аквариум", "Алиса", "Ночные снайперы", "Чиж & Co", "Браво", СерьГа, "Калинов мост" с "Несчастным случаем". Остановку сердца обеспечил "Сплин". Под "Пикник" зрители уютно устроились на пледах.

Фото: vk.com/nashestvie

На "НАШЕСТВИЕ-2019" заглянули Вячеслав Бутусов, Вадим Самойлов, Пилот, Сергей Бобунец, Александр Ф. Скляр и "Ва-БанкЪ", Animal ДжаZ, "Нервы", "Дельфин", "Бригадный подряд", "План Ломоносова". Не обошлось без "Эпидемии" и многих-многих других.

Фото: vk.com/nashestvie

Однако зрителей было куда больше. В Тверскую область нагрянули не тысячи, а сотни тысяч гостей. Среди них практически нет обычных любителей рока. Приключение под открытым небом устраивают себе те, кто попросту не представляет своего лета без "НАШЕСТВИЯ".

Из года в год в Большое Завидово приезжают семьями. И даже здесь заключают браки. Фестивальный ЗАГС, очередь к которому не прекращалась, работал все дни. Любопытно, что некоторые гости легендарного праздника еще не научились ходить, но уже совершили первое в своей жизни "Нашествие". 

И несколько слов о погоде. В этом году она не подвела. На этом, пожалуй, все. "НАШЕСТВИЕ" не прощается, а говорит лишь: "До встречи в 2020 году". Тема следующего фестиваля – Карнавал. Списки первых артистов станут известны уже осенью. 

Ксения АНДРЕЕВА
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