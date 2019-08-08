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Банкам разрешили грубить клиентам

Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Сергей Киселев
Вердикт Верховного суда открыл дорогу беспредельщикам

Чрезмерное давление банка на должников не должно караться. Такой вывод можно сделать из решения Верховного суда РФ по делу одной из клиенток кредитной организации.

Женщина взяла автокредит, но перестала его выплачивать. Сотрудники банка начали звонить ей с угрозами и нецензурной бранью, писали гадости на ее страницах в соцсетях и страницах ее подписчиков. Суд первой инстанции оштрафовал банк за такое давление на 20 тыс.рублей. А вот Верховный суд оправдал кредитную организацию, тем самым подав пример районным судьям.

Клиенты оказались фактически беззащитны перед банком. "Фактически, дан "зеленый свет" агрессивному стилю работы отделов взыскания банков", – прокомментировала ситуацию "Коммерсанту" глава "Юридического бюро №1" Юлия Комбарова.

Ранее на банки распространялись правила работы коллекторов, и за нарушения при работе с должниками им грозила административная ответственность в виде штрафа. Теперь получается, что сотрудники банков могут использовать любые методы для выбивания долгов безнаказанно. 

Николай ВИКТОРОВ
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