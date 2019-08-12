Число жертв взрыва под Ачинском ежедневно растет

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Трагедия в Красноярском крае унесла не одну жизнь, 33 человека пострадали, сообщили в местном Минздраве. Напомним, взрывы под Ачинском возобновились в пятницу, 9 августа.
Ранее сообщалось о 31-м пострадавшем. Жертвами первой волны ЧП на складе боеприпасов, которое случилось тремя днями ранее, стали 15 человек, один из них скончался на месте, шестеро оказались на больничных койках.
В результате повторных взрывов, которые спровоцировал удар молнии, пострадали еще 18 человек, семеро были госпитализированы.
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