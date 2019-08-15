Экипаж А321 представят к наградам

Поступок пилотов похвалили в правительстве и Кремле

Герои сегодняшнего дня заслужили знаки отличия, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Речь идет о пилотах, которые спасли жизни более 230 человек.

Глава кабмина распорядился, чтобы экипаж, посадивший самолет на кукурузном поле в подмосковном Жуковском, представили к госнаградам.

"Очевидно, что действия экипажа заслуживают самой высокой оценки. По итогам рассмотрения этой ситуации необходимо будет, видимо, подготовить документы о том, чтобы их представить к наградам государственным", – цитирует Медведева РИА "Новости".



Ранее действия экипажа А321 прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявил, что летчики достойны наград. По его словам, все формальности будут выполнены в "кратчайшие сроки".

Напомним, четверг, 15 августа, для многих россиян начался с экстренного сообщения. Говорилось, что лайнер рейса Жуковский-Симферополь совершил аварийную посадку в поле. Предварительная причина ЧП – попавшая в двигатель борта птица.

Ранее мы писали о том, что количество пострадавших увеличилось.