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Экипаж А321 представят к наградам

Поступок пилотов похвалили в правительстве и Кремле

Герои сегодняшнего дня заслужили знаки отличия, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Речь идет о пилотах, которые спасли жизни более 230 человек. 

Глава кабмина распорядился, чтобы экипаж, посадивший самолет на кукурузном поле в подмосковном Жуковском, представили к госнаградам. 

"Очевидно, что действия экипажа заслуживают самой высокой оценки. По итогам рассмотрения этой ситуации необходимо будет, видимо, подготовить документы о том, чтобы их представить к наградам государственным", – цитирует Медведева РИА "Новости". 

Ранее действия экипажа А321 прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявил, что летчики достойны наград. По его словам, все формальности будут выполнены в "кратчайшие сроки". 

Напомним, четверг, 15 августа, для многих россиян начался с экстренного сообщения. Говорилось, что лайнер рейса Жуковский-Симферополь совершил аварийную посадку в поле. Предварительная причина ЧП – попавшая в двигатель борта птица

Ранее мы писали о том, что количество пострадавших увеличилось

Фоторепортаж
В Подмосковье экстренно сел самолет в поле
Фото: Пресс-служба МЧС России по московской области/ТАСС Фото: Пресс-служба МЧС России по московской области/ТАСС Фото: Пресс-служба МЧС России по московской области/ТАСС
Фото: Пресс-служба МЧС России по московской области/ТАСС Фото: Ольга Шаврова/ТАСС Фото: Алексей Штокал/ТАСС
Ксения АНДРЕЕВА
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