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Найдено объяснение удачного приземления А321

Найдено объяснение удачного приземления А321
Фото: www.globallookpress.com
Эксперт перечислил факторы, благодаря которым самолет уцелел

Экипаж и пассажиры Airbus A321 остались в живых в силу разных обстоятельств. Все они были случайными, однако сыграли на руку пилотам, уверен президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов. В частности, "мягкой" посадке, которая на самом деле таковой не являлась, но не стала трагической, поспособствовали проливные дожди. Если бы все это время была жаркая и сухая погода, последствия бы были фатальными, разъяснил эксперт. 

"Ребятам повезло, что они летели там, где не было строений, где было поле с сочной кукурузой. Дожди шли последнее время – почва влажная, поэтому после приземления не случилось пожара. Слава богу, что все живы остались", – цитирует Дельдюжова НСН.

Напомним, чудесное приземление в кукурузном поле самолета рейса Жуковский-Симферополь произошло 15 августа ранним утром. Героическим поступком пилоты, которых представили к наградам, спасли жизни более 230 человек. Аварийную посадку вызвали попавшие в двигатели птицы. 

Ксения АНДРЕЕВА
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