Археологи раскрыли главную тайну полуострова

Специалисты, исследовавшие Крым, пришли к неожиданному выводу: отдельные руины, которые они находили, являются частями одного большое сооружения. Археологи считают, что в древние времена всю площадь полуострова занимала Вавилонская башня.

Согласно мифам, она должна была достать "до неба". По версии издания VistaNews, сооружение планировалось использовать как космический лифт для быстрой доставки грузов на орбиту. По словам эксперта, цивилизация, строившая башню, превосходила по развитию нынешнее человечество.

"Нам врали! Врали долго и цинично! С момента обретения Россией Крыма в 1783 году, было очевидно — некогда полуостров был чем-то большим! И вот – целых 200 лет все молчали",

- рассказал эксперт журналистам.

Строить башню на полуострове было довольно выгодно: это безопасно, недалеко от Греции, а рядом находится вода. Что именно послужило причиной разрушения недостроенной Вавилонской башни пока неясно.