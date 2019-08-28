Любителям сыра грозит рак

Некоторым людям нужно срочно исключить продукт из рациона

Сыр может вызвать появление злокачественных опухолей. Но не всем любителям полакомиться им грозит опасность.

Нежелательно есть этот продукт женщинам, у которых в роду были случаи рака груди, заявили американские ученые из Roswell Park Cancer Institute. Употребление сыра увеличивает склонность таких дам к заболеванию на 53%, пояснили они.

Также не стоит питаться сыром людям, страдающим артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца с хронической сердечной недостаточностью, пишет Medikforum.

Продукт категорически запрещен в период обострения желудочно-кишечных болезней – воспалениях кишечника, особенно с симптомами диареи, и других, – а также при обострении болезней поджелудочной железы, карциноиде, гепатите.

Нельзя есть сыр и тем, кто страдает от болезней почек: в нем слишком много соли и белка для ослабленного органа, передает "ФедералПресс".

Можно употреблять продукт при болезнях печени, только совем немного. А при ожирении и диабете второго типа врачи не советуют есть сыр жирностью выше 30%. Также лучше от него отказаться при тяжелом ПМС и мигренях.

Ранее стало известно, что сыр нельзя есть перед сексом, он убивает потенцию. Гипертоникам желательно употреблять только один вид такого продукта – моцареллу.