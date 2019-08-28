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Любителям сыра грозит рак

Любителям сыра грозит рак
Фото: pixabay.com
Некоторым людям нужно срочно исключить продукт из рациона

Сыр может вызвать появление злокачественных опухолей. Но не всем любителям полакомиться им грозит опасность.

Нежелательно есть этот продукт женщинам, у которых в роду были случаи рака груди, заявили американские ученые из Roswell Park Cancer Institute. Употребление сыра увеличивает склонность таких дам к заболеванию на 53%, пояснили они. 

Также не стоит питаться сыром людям, страдающим артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца с хронической сердечной недостаточностью, пишет Medikforum.

Продукт категорически запрещен в период обострения желудочно-кишечных болезней – воспалениях кишечника, особенно с симптомами диареи, и других, – а также при обострении болезней поджелудочной железы, карциноиде, гепатите.

Нельзя есть сыр и тем, кто страдает от болезней почек: в нем слишком много соли и белка для ослабленного органа, передает "ФедералПресс".

Можно употреблять продукт при болезнях печени, только совем немного.  А при ожирении и диабете второго типа врачи не советуют есть сыр жирностью выше 30%. Также лучше от него отказаться при тяжелом ПМС и мигренях.

Ранее стало известно, что сыр нельзя есть перед сексом, он убивает потенцию. Гипертоникам желательно употреблять только один вид такого продукта – моцареллу.

Полина ДОРОЖКИНА
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