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У россиян отняли Новый год

У россиян отняли Новый год
Фото: GLOBAL LOOK press/ Konstantin Kokoshkin
Подготовиться к новогодней ночи толком не получится

Последний день 2019 года будет рабочим. Об этом напомнили в Министерстве труда РФ.

В этом году 31 декабря выпадает на вторник, и провести его россиянам придется не за украшением праздничного стола, не в бане и не в салоне красоты, а на работе. Единственное послабление – трудиться можно будет по сокращенному графику. Сами же новогодние каникулы начнутся буквально с боем Кремлевских курантов:

"Жители России будут отдыхать с 1 по 8 января", - приводит URA.RU уточнение ведомства.

Прошлый Новый год жители России отмечали целых 10 дней.

Ранее Роструд напомнил россиянам о больших осенних выходных. 

Фоторепортаж
Звезды рассказали о планах на Новый год
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86 Александр Ревва. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov Дмитрий Кожома. Фото: instagram.com/kozhoma
Стас Ярушин. Фото: instagram.com/yarushinstanislav Екатерина Варнава. Фото: instagram.com/kativarnava Иван Пышненко. Фото: instagram.com/pyshnenkoivan Гавриил Гордеев. Фото: instagram.com/generalgavr
Николай ВИКТОРОВ
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