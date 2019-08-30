У россиян отняли Новый год

Нибиру
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Последний день 2019 года будет рабочим. Об этом напомнили в Министерстве труда РФ.
В этом году 31 декабря выпадает на вторник, и провести его россиянам придется не за украшением праздничного стола, не в бане и не в салоне красоты, а на работе. Единственное послабление – трудиться можно будет по сокращенному графику. Сами же новогодние каникулы начнутся буквально с боем Кремлевских курантов:
"Жители России будут отдыхать с 1 по 8 января", - приводит URA.RU уточнение ведомства.
Прошлый Новый год жители России отмечали целых 10 дней.
Ранее Роструд напомнил россиянам о больших осенних выходных.
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